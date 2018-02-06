HABER

Gaziantep’te bir DEAŞ’lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te DEAŞ’la mücadele kapsamında gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te DEAŞ’la mücadele kapsamında gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.