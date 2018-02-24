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Gaziantep’te bonzai kullananlara yönelik ibretlik görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bonzai kullanan iki farklı kişinin ibretlik görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.Kaydedilen görüntülerin birinde bonzai kullanan bir genç kendinden geçerek, ayakta durmakta zorlandı.

Gaziantep’te bonzai kullanan iki farklı kişinin ibretlik görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaydedilen görüntülerin birinde bonzai kullanan bir genç kendinden geçerek, ayakta durmakta zorlandı. Gence olay yerine çağrılan ekipler tarafından müdahale edilerek, kendine getirilmeye çalışıldı. Genç, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hastaneye kaldırıldı. Bir diğer olayda ise bonzai kullanması sonucu yere yığılan şahıs, sinir krizi geçirdi. Mahallelinin sakinleştirmeye çalıştığı adam bir türlü sakinleşmedi. Yerde uzun süre bekleyen adam 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu ibretlik görüntüleri vatandaşlar cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

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