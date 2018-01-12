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Gaziantep'te 'ByLock'a 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 57 dakika önce

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenip gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları belirlenen ve isimleri açıklanmayan 6 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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