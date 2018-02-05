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Gaziantep’te Bylock’tan 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep’te FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

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