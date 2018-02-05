Gaziantep’te Bylock’tan 1 kişi tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
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