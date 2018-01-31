Gaziantep'te 'ByLock'tan 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı belirlenen A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum