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Gaziantep'te 'ByLock'tan 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı belirlenen A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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