Gaziantep'te çam ormanı yangını

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla yaklaşık 50 dönümlük çam ormanı yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanında başladı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından anız yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 30 araç ve 150 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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