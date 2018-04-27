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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, kentte terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapanlara ve sosyal medyada örgüt lehine paylaşımlarda bulunanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Bomba İmha ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nizip'te, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 otomatik av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, DEAŞ terör örgütü içerikli 8 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam edildiği belirtildi.

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