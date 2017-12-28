Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 kişi, yüklü miktarda para ve mühimmatla yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, terör örgütü üyelerinin belirlenen adreslerine terörle mücadele, istihbarat, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 17 kişiye ait ev, işyeri ve depolarda arama yapıldı. Aramalarda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 TL, 1 tabanca, 2 şarjör ve 220 kurşun, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan DEAŞ üyesi 17 kişinin Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasına başlandı.
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