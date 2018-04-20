Gaziantep’te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep’te DEAş örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, terör örgütüne üye olma suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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