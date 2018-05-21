Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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