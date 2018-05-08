Gaziantep'te DEAŞ'a 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

