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Gaziantep'te DEAŞ'a 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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