Gaziantep'te DHKP-C operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı saptanan 4 kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

