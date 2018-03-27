Gaziantep’te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans sağlayan ve KHK ile kapatılan vakıf yöneticisi 10 şüpheli ile örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T., M.E.Ö., C.Y., A.H.K., N.F.S., Y.B., F.G., A.D., A.O., K.Ş.Y., S.D., G.Y., A.İ. ve Y.C. isimli 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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