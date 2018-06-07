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Gaziantep'te eski polis, FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, polislikten ihraç edilen Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, polislikten ihraç edilen Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polislikten ihraç edilen Ömer A., 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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