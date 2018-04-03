Gaziantep’te eve yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’te polis bir eve yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Binevler Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada 193,52 gram metamfetamin, 2,74 gram esrar, 5,22 gram eroin, 0,44 kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet şırınga, 5 adet çeşitli markalarda cep telefonu, 2 adet tablet, 11 adet flash bellek, 1 adet masa süsü verilmiş hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet dolu mermi ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili A.K isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Şüpheli şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçlarından hakkında gerçekleştirilen yasal işlemler sonucu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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