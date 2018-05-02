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Gaziantep'te fabrika duvarı çöktü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Değirmen makineleri üretimi yapılan fabrikanın duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah, çöken duvarın altında kaldı. İhbarının ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Zekeriya Abdullah, ağır yaralı olarak enkazın altından çıkarılarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Abdullah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye gelen Zekeriya Abdullah'ın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Suriyeli işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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