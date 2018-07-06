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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık sorgulamalarının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10 kişi ise tutukladı.

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