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Gaziantep'te FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY mensuplarının gizlendiği 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY mensuplarının gizlendiği 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının saklandığı 'gaybubet evleri'ne yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince belirlenen çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, evlerde saklanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 9'u ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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