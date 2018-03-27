Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan vakıfta yönetici 23 şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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