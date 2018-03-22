Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 1 tutuklama

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen şahıs, gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.