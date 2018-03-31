Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 1 tutuklama

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum