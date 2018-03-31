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Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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