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Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 2’si de terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

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