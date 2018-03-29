Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 9 tutuklama

Gaziantep’te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 2’si de terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Akın akın geldiler, böyle eğlendiler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum