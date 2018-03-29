Gaziantep’te FETÖ soruşturması: 9 tutuklama

Gaziantep’te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 2’si de terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.