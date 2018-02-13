Gaziantep’te FETÖ soruşturması:1 tutuklama

Gaziantep’te FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün dershanesinde öğretmenlik yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen Y.K., polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.