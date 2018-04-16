Gaziantep’te FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 5 şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş, S.K sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı