HABER

Gaziantep’te FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 5 şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 5 şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş, S.K sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı

İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalarHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.