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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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