Gaziantep’te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Eyyüp K.’nın gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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