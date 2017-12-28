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Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 22:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri işadamı 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün polis tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iş adamları Ö.Y., Ö.A.Ö., V.M. ve L.Ö. ile örgütün 'gaygubet evleri'ne yönelik operasyonda Denizli'de gözaltına alınan ve şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden M.Y. ve iş adamı V.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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