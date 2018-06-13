Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranırken yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Nizip ilçe sorumlusu' olduğu öne sürülen A.E.'nin, Hatay'da bulunduğunu belirledi. Ekipler, A.E.'yi gizlendiği adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekipleri, 2 yıldır aranan E.A.'yı da Gaziantep'te bir eve düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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