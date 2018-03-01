Gaziantep’te FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyonda 3 tutuklama

Gaziantep’te FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gaybubet evi olarak bilinen gizli evlere Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hekimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 6’sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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