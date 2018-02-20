Gaziantep’te FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 26 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY gizli evlerine yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep il genelinde FETÖ/PDY’nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve koordinesi ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Şubat 2018 tarihinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
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