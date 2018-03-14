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Gaziantep’te FETÖ/PDY Operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

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