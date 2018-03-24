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Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda KHK ile kapatılan dernek ve vakıflarda görev yapan 5 kişi tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı dernek ve vakıflarda görev yapan 5 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.Soruşturma kapsamında ayrıca 8 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda KHK ile kapatılan dernek ve vakıflarda görev yapan 5 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı dernek ve vakıflarda görev yapan 5 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 8 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

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