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Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 20:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı dershanede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.K., polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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