Gaziantep'te FETÖ'ye 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. ve S.K. tutuklanırken, G.E., H.S. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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