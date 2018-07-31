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Gaziantep'te, fırında yankesicilik şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, fırında ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişinin cebindeki telefonu çalarak kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, fırında ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişinin cebindeki telefonu çalarak kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan şüpheli yakalandı.

Geçen 16 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Ramazan ayında iftar vakti ekmek almak için fırında bekleyen bir kişi, pantolonundaki cep telefonunun çalındığını fark edince şikayetçi oldu. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olay yeri çevresindeki iş yerleri ile şüphelinin gidebileceği güzergâhtaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda güvenlik kamerasından eşkâli belirlenen şüphelinin A.K. olduğu saptandı.

Harekete geçen polis, dün akşam saatlerinde A.K.'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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