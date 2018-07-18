Gaziantep'te fuhuş yapılan 30 yer mühürlendi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin son iki ayda düzenlediği operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 30 işyeri, bir ay süreyle mühürlendi, haklarında yasal işlem yapılan 125 kişiden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği; fuhuş olaylarına yönelik son iki ay içerisinde yapılan çalışmaları açıkladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 aylık süreçte yapılan operasyonlarda fuhşa aracılık ve yer temin edildiği için 42 adli ve idari işlem yapıldı, fuhuş yapılan 30 yer 1 ay süreyle mühürlenerek kapatıldı. Fuhuş yapan 71 kadın ile kadınlara fuhuş yaptıran, aracılık eden, fuhşa teşvik ederek menfaat temin eden 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Haklarında yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 125 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan fuhuş yapan kadınlar ile müşterilerine ise bu süreçte 74 bin 854 lira idari para cezası kesildi.
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