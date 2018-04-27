Gaziantep'te gölette cesetleri bulunan 2 arkadaş toprağa verildi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, okuldan kalan boş vakitlerinde kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için gittikleri meranın yakınında tarla sulaması için kullanılan gölette cesetleri bulunan Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş'ın (12) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ortaokul öğrencileri Yusuf Kaya ve Berat Taş, okuldan kalan zamanlarında ailelerine yardım etmek amacıyla büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya gitti. Burada kendileri gibi boş zamanlarda çobanlık yapan okul arkadaşlarıyla vakit geçiren Kaya ve Taş daha sonra hayvanları da alarak, tarla sulaması için yapılan göletin kenarına gitti. Arkadaşları eve dönmek için seslendiği Kaya ve Taş'tan haber alamayınca durumu ailelerine bildirdi. Aile fertleri ve mahalle sakinleri de haber alamadıkları çocukları bulmak için en son görüldükleri gölet çevresinde arama yaparken Yusuf Kaya'ya ait ayakkabıyı gördü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri gölette yaptıkları aramalarda çocukların cansız bedenini buldu. Yusuf Kaya’nın annesi Nurgül ve babası Bayram Kaya ile Berat Taş’ın annesi Şengül ve babası Yılmaz olay yerinden sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay günü arkadaşlarını gören son kişi olan Enes Yalçın, Taş ve Kaya gibi kendisinin de yaz dönemlerinde ailesine yardım etmek için okul sonrasında hayvan otlattığını belirterek, "Yaz gelince buralarda birkaç ay hayvan otlatılır. Yusuf ve Berat okuldan döndüklerinde hayvanları otlattıktan sonra balık tutacaklarını söyledi. Hava kararınca gelmediler. Biz de aileleri ile birlikte aramaya başladık. Arkadaşlarımın bulunmayınca gölete bakmaya gittik. Sonra da jandarmaya haber verdik" dedi.

Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 arkadaşın cenazeleri, öğle namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.