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Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'teki bir özel hastanede, sabaha karşı jeneratörden kaynaklı yangın çıktı.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'teki bir özel hastanede, sabaha karşı jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'da meydana geldi. Hastanenin jeneratör odasında yangın çıkarken, servisler, yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören akciğer kanseri Mehmet Örün (55) ile kalp yetmezliği bulunan Mehmet Turgut (63) hayatını kaybetti, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hayatını kaybeden Turgut'un 15, Örün'ün ise 13 gündür hastanede yattığı belirtildi. Hastanedeki 45'i bebek, 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan hastalara oksijen tedavisi uygulandı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da hastanelere kaldırılan hastaları ziyaret ederek, yangına ilişkin bilgi aldı. ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA Gaziantep Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir" denildi. Bu arada kentte bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hastanede inceleme yapıp, konuyla ilgili açıklama yapacağı ifade edildi.

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