Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (3)

BAKAN GÜL: YANGINDAN ETKİLENME ÖLÜM SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel hastanede çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürülen hastaları ziyaret eden Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bugün saat 04.20 sıralarında bir özel hastanede yangın çıktı. Bunu sebebi araştırılıyor. Kamuoyu bilgilendirilecektir, soruşturma devam ediyor. Anında Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangının söndürülmesi vaktinde hızlıca yapılmıştır. Hastanede tedavisi devam eden 85 vatandaşımız da tedavileri devam etsin ve dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere tahliye edildiler. 12 tane özel ve devlet hastanelerine tahliye edilmiştir. Biz de hastaları tedavi edip durumları hakkında bilgiler alıyoruz. Hastanedeki yangından etkilenme ölüm söz konusu olmamıştır. İdari ve adli takibat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınların baş sağlığı diliyorum. Diğer hastalara ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın eksi 3'üncü katta başlamış, neden çıktığı yönünde çalışmalar devam ediyor."

SAVCILIK: 3 KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULDU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki özel bir hastanede çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili 3 kişilik heyet oluşturulduğu belirtilerek, "Gaziantep il merkezinde faaliyet gösteren özel bir hastahanede sabaha karşı meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybeden iki hasta ile ilgili adli soruşturmaya başlanılmıştır. Ölenlerin otopsi işlemleri tamamlanmış, yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

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