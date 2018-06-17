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GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN 2 ÖLÜ (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (4)   HASTANE AÇIKLAMA YAPTI Gaziantep Özel NCR International Hospital, bu sabaha karşı 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (4)

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Özel NCR International Hospital, bu sabaha karşı 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklama yaptı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitiren 2 kişiden Mehmet Turgut'un son dönem kalp yetmezliği bulunduğu ve tedavisinin kalp nakliyle yapılabilecek durumda olduğu, Mehmet Örün'ün ise son evre akciğer kanseri olduğu ve solunum cihazına bağlı yaşadığı belirtildi. Yaşamını yitiren iki hastanın da kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yangın olayı sabah 04.00 sularında hastanemizin eksi 3'üncü katında bulunan enerji ana dağıtım panosunun kompozisyon bölümünde aşırı ısınma sebebi ile dağıtım panomuzda ufak çaplı alevlenme meydana gelmiştir. Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın güvenliği açısından tüm tedbirler hızlıca alınmış olup, sağlık personelleri eşliğinde diğer hastanelere transferleri sorunsuz bir şekilde yapılmıştır. Sağlık personelleri eşliğinde diğer hastanelere sorunsuz bir şekilde transferler yapılmış olup yoğun bakımda 25, yeni doğan yoğun bakımında 45, kroner yoğun bakımda 7 olmak üzere toplamda 84 hasta diğer hastaneleri sevk edilmiştir. Sevki yapılan hastaneler ile hasta tedavilerine devam konusunda görüşülerek düzenlemeleri yapılmıştır. Yoğun bakımımızda tedavi gören ve sevk edilen hastalarımızdan M.T. son dönem kalp yetmezliği olup, tedavisi ancak kalp nakli ile sağlanabilecek durumda olduğundan hasta hızlı bir şekilde yoğun bakımdan destek tedavileri ile birlikte hastanemizden tahliye edilmiştir. Sevk edilen ikinci hastamız M.Ö. son dönem evre akciğer kanseri olup genel durumu kötü olan hasta solunum cihazına bağlı olduğu için yangın ile ilişkili duman ve dış etkilere maruz kalmamıştır. Transferi sağlanan hastaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde hastaneden ayrılışları gerçekleştirilmiştir. Transfer edilen iki hastamız, sevk edilen hastanede yaşamını yitirmiştir, sevk edilen diğer hastalar doktorlarımız tarafından ziyaret edilerek tedavilerin devam sağlanmıştır."

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