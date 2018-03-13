Gaziantep’te hırsızlık çetesine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep’te hırsızlık mallara karşılık uyuşturucu ticareti yapan çete çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi’nde İ.T, K.Ş ve D.S isimli şüpheli şahısların hırsızlık yaptıkları, silah bulundurdukları ve aldıkları hırsızlık mallarına karşılık uyuşturucu madde verdikleri şeklinde ihbar alması üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucu, şüpheli şahıslara ait evde yapılan aramada, 6.57 gram alüminyum folyoya sarılı vaziyette metamfetamin, 3.80 gram alüminyum folyoya sarılı vaziyette esrar tohumu maddesi ve ayrıca saksıya ekili vaziyette 6 adet kök Hint keneviri fidesi, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet dolu fişek, 1 adet silah, 26 adet mermi, 2 adet kurusıkı tabanca, 58 adet kurusıkı mermi, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet tabanca üst kapağı, 1 adet namlu, 1 adet tabanca kabza kısmı arkalığı, 5 adet çeşitli silahlara ait şarjör, 1 adet tabanca tetik tertibatı, 2 adet çeşitli silahlara ait gerdel yayı, 7 adet çeşitli silahlara ait icra mili yayı, 1 adet poşet içerisinde çeşitli silah parçaları, 1 adet kurusıkı tabanca üst kapağı, 1 adet metalik demir muşta, 2 adet bıçak, 1 adet metalik kelepçe, 1 adet üzerinde Jandarma ibaresi yazılı apolet, 4 adet oto teybi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet navigasyon cihazı, 1 adet yazıcı, 1 adet yeraltı gözlem kamerası ve bu kameraya ait çanta içerisinde çeşitli aparatlar, 1 adet matkap ve 1 adet su tesisatı takım çantası ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.T, K.Ş ve D.S isimli şüpheli şahıslar yakalanarak makamlara sevk edildi. Daha öncede sabıkaları olduğu bilinen şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu.