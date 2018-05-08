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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimliklerini saptadı. Güvenlik kamerası ve olay yerlerindeki parmak izlerinden isimleri belirlenen 4 şüpheli, Gümüştekin Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalıntı malzemeleri sahiplerine teslim eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., S.Y., U.S. ve K.M.A. ise emniyette sorgulandı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aynı zamanda 4 ayrı suçtan daha aranan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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