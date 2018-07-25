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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP-DHA GAZİANTEP'te, bir hafta içerisinde 3 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasıyla kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP-DHA GAZİANTEP'te, bir hafta içerisinde 3 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasıyla kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. 6 cep telefonu, 3 yüzük, 1 küpe, 1 kol saati ile 100 lira para çalınan evlerde parmak izi alan polis, evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin daha önce de aynı suçtan birçok kaydı bulunan U.C. olduğu belirlendi. Adresi belirlenen ve gözaltına alınan U.C., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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