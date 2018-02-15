Gaziantep’te huzur uygulaması

Gaziantep’te 24 ekip ve 65 personelin katılımı ile ’Asayiş ve Narkotik Huzur Uygulaması yapıldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenmiş suçların faillerinin yakalanması, hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik suçlar ile mücadele ve terör saldırılarını önlemek amacıyla 13 Şubat Salı günü saat 21:00 ile 23:00 saatleri arasında Asayiş ve Narkotik Huzur Uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda, 642 şahsın GBT kaydı sorgulaması yapılırken 16 iş yeri, 4 park ve 394 araç kontrol edildi. Toplamda 6 araca 785 TL trafik idari para cezası uygulanarak 5 araç trafikten men edildi.

Ayrıca uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan E.G isimli şüpheli şahıstan 420 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.