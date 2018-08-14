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Gaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen adreslerde, İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği' değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise PKK/KCK içerikli yasak 4 kitap, terör örgütü içerikli doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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Gaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 gözaltıGaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 gözaltıGaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 gözaltı

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