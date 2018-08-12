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Gaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te aynı yönde ilerleyen iki TIR'ın çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te aynı yönde ilerleyen iki TIR'ın çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülcelil Kosar yönetimindeki 31 AAS 262 plakalı taş yüklü TIR, aynı yönde ilerleyen Kırgızistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Abdülcelil Kosar ile ismi öğrenilemeyen KIrgız şoför yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdülcelil Kosar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında TIR'ın dorsesinden yola saçılan taşlar nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat kontrollü sağlandı.

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Gaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölüGaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölüGaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölüGaziantep'te iki TIR çarpıştı: 1 ölü

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