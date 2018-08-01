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Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te terlik atölyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 17 yaralı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terlik atölyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 8'inci kilometresinde, Arıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir terlik atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 JB 900 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatan minibüsün sürücüsü ile Suriyeli 16 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 17 yaralı

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