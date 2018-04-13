Gaziantep’te kaçak ilaç ve sigara yakalandı

Gaziantep’te polis, gümrük kaçağı 82 bin 500 paket sigara ile 29 bin 532 adet tıbbi ilaç yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kum yüklü olan bir tır da Çay ve Tütün Arama Köpeği Curis marifetiyle yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 82 bin 500 paket muhtelif markalarda sigara ile 29 bin 532 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Gümrük kaçağı sigara ve ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan M.F isimli şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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