Gaziantep'te kaçak ve sahte içki operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 400 şişe içki ile sahte 280 litre içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe viski, 280 şişe rakı, 20 şişe votka ve sahte 280 litre içki ele geçirdi. Kaçak ve sahte içkilere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.
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