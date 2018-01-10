Gaziantep'te kapkaç ve yankesicilik olaylarına 20 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından kapkaç ve yankesicilik olaylarıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 20'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda meydana gelen yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Alan daraltması yapılarak güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen 20 kapkaç şüphelisi, 10 da yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 10'u ise serbest bırakıldı.
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